Двух музыкантов рок-группы Zreet нашли мертвыми в Москве

Москва, 19 октября. Два молодых человека скончались на юго-востоке Москвы, насмерть отравившись запрещенными препаратами. По данным СМИ, погибшие являются музыкантами группы рок-группы Zreet.

По факту случившегося полицией проводится проверка, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Тела музыкантов нашли утром 19 октября на студии в Печатниках. Накануне вечером музыканты отдыхали в шумной компании, уточняет Telegram-канал «112».

По предварительной информации, молодые люди погибли, отравившись запрещенными препаратами. Позднее лидер группы Александр В., который обнаружил тела, сообщил полиции, что сам не употреблял запрещенные вещества на вечеринке.

Ранее сообщалось, что в квартире дома в Московской области нашли тела двух стюардов, которые, предположительно, скончались от отравления неизвестным веществом.

В середине августа сообщалось о смерти при странных обстоятельствах в Москве известной DJ Жанны Рассказовой. Девушке было 29 лет, вероятно, она скончалась от отравления запрещенными препаратами.

В сентябре ушел из жизни музыкант группы «Веселые ребята» Юрий Петерсон. Ему был 71 год, он долгое время страдал от онкологического заболевания.