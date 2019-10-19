Национальный космический центр построят в Москве

Москва, 19 октября. Власти утвердили концепцию и проект строительства Национального космического центра, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Здание в форме ракеты будет высотой 200 метров, его возведут в течение трех лет. Общая площадь космического центра составит 250 тыс. квадратных метров, пишет «Вечерняя Москва».

Средства на строительство выделены по инвестиционной программе. Хуснуллин отметил, что центр появится рядом с улицей Мясищева.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в Национальном космическом центре будут работать около 20 тысяч человек, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в текущем году в российской столице метростроители поставили рекорд по прокладке тоннелей.

К декабрю в районе Нагатинской поймы откроется парк развлечений «Остров мечты».