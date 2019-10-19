Москва поставила рекорд по строительству метро в 2019 году

Москва, 19 октября. Рабочие проложили 37 км тоннелей метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Чиновник отметил, что это рекордный показатель для столичного метрополитена. Хуснуллин добавил, что тоннели строятся с опережением графика, несмотря на сложные инженерные сети.

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о бюджете на будущий год и на плановые 2021-2022 годы. В проект закона заложена сумма на развитие метрополитена в размере 860 млрд рублей, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в метро запустили ролики о известных актерах, режиссерах и музыкантах «Привет, Москва». В середине октября стартовали работы по продлению салатовой ветки метро.