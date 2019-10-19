Столичный парк развлечений «Остров мечты» откроют в декабре

Москва, 19 октября. Один из самых крупных в Европе парк «Остров мечты» планируют открыть в декабре, рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Столичные власти благоустроили набережную рядом с парком развлечений. По словам чиновника, мост через Москву-реку в этом районе откроют до конца 2019 года.

Хуснуллин добавил, что инвестор вложил в строительство «Острова мечты» десятки миллиардов рублей, пишет РИАМО. Напомним, что на площадке «Острова мечты» появятся зоны для развлечений и отдыха.

Авторы проекта считают, что парк привлечет миллионы туристов. Его открытие станет большим событием для Москвы и всей России.