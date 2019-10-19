Фестиваль кукольных театров пройдет в Москве

Москва, 19 октября. Фестиваль кукольных театров пройдет в ботаническом саду МГУ им. Ломоносова «Аптекарский огород», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Театральные постановки покажут с 2 по 30 ноября. Директор ботанического сада Алексей Ретеюм рассказал, что спектакли подобрали для детей разных возрастов.

Мастера подготовили кукол ручной работы, уникальные декорации. Фестиваль откроется постановкой «Алиса в Стране чудес».

Ранее сообщалось, что в парке Горького москвичам покажут уникальные ретромобили. 19 октября на ВДНХ для школьников и студентов проведут тренинги и семинары.