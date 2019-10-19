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Москвичам покажут уникальные ретромобили в парке Горького

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Москвичам покажут уникальные ретромобили в парке Горького

Москва, 19 октября. Более 50 ретроавтомобилей представят в субботу в столичном парке Горького, сообщили в пресс-службе парка.

Выставка, посвященная Дню автомобилиста, откроется на площадке возле Театра Стаса Намина. Москвичи увидят ретромобили Chevrolet, Pontiac, Dodge.

Одному из старейших экспонатов Сhevrolet Impala в этом году исполнился 61 год. Многие из автомобилей участвуют в экспозиции впервые, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ состоятся тренинги по профориентации для школьников и студентов. 19 октября на Соборной площади пройдет последний в этом сезоне развод караулов.

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