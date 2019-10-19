Студентов и школьников в Москве пригласили на профориентацию

Москва, 19 октября. Образовательная выставка «Московский день профориентации и карьеры» пройдет в субботу, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты проведут тестирование по профориентации. Мероприятия пройдет в павильоне №57 «Россия — моя история» на ВДНХ.

В тренингах примут студенты МГУ, РАНХиГС, РНИМУ имени Н.И. Пирогова и других вузов. Школьникам расскажут о поступлении в вузы, стратегиях при прохождении итоговых аттестаций, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что столичные психологи провели семинары и тренинги для молодых мам о послеродовой депрессии и борьбе со стрессом.