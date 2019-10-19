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Движение на Дмитровском шоссе в Москве частично ограничили до 15 декабря

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Движение на Дмитровском шоссе в Москве частично ограничили до 15 декабря

Москва, 19 октября. На Дмитровском шоссе в Москве ограничили движение в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.

Столичные власти попросили водителей быть внимательными за рулем. Ограничения действуют до 15 декабря.

Движение ограничено в районе Дмитровского шоссе, 100 на одной из четырех полос. Автомобилистов попросили соблюдать ПДД и следить за ситуацией на дорогах Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве стали чаще штрафовать за незаконную парковку. Нарушения чаще выявляют из-за камер видеонаблюдения.

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