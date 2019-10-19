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Рекордно теплые выходные обещают москвичам

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Рекордно теплые выходные обещают москвичам

Москва, 19 октября. Синоптики ожидают, что в выходные в Москве будет стоять теплая погода. Об этом сообщают «Метеоновости».

Осень началась с прохладной погоды, но выходные 19-20 октября будут теплыми. Метеорологи не исключают новый температурный рекорд.

Днем в субботу температура воздуха составит 17 градусов тепла. Такая погода побьет рекорд 2018 года. Синоптики предупреждают, что с 22 октября в российской столице значительно похолодает. 

К 24 октября ночная температура опустится до 2 градусов тепла, передает «360». 

Ранее специалисты сообщили, что предстоящая зима будет короткой. Это касается европейской части России.

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