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Президентский полк в Кремле закроет сезон развода караулов 19 октября

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Президентский полк в Кремле закроет сезон развода караулов 19 октября

Москва, 19 октября. Последний развод пеших и конных караулов Президентского полка состоится в субботу в российской столице, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

Церемония традиционной пройдет на Соборной площади. Юбилейный, 15-й сезон развода караулов был открыт в апреле, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Военные почетного караула демонстрируют зрелищные элементы построения, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, пишет РИАМО. Все построения на площади проходят под старинные песни, которые исполняет военный оркестр.

За выступлениями Президентского полка в течение весны и лета наблюдали тысячи туристов и жителей Москвы.

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