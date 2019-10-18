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Артист балета лишился 123 тысяч рублей при покупке iPhone 11 в Москве

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Артиста балета театра Станиславского «надули» на 123 тысячи рублей

Москва, 18 октября. Артист балетной труппы театра Станиславского Евгений Политкарь решил купить новую модель IPhone через Интернет и попал на 123 тысячи рублей. 

Евгений Политкарь нашел в Интернете объявление о продаже IPhone, в котором стоимость за смартфон была ниже, чем в магазине. Политкарь решил, что это очень выгодное предложение, которое позволит ему сэкономить, и тут же связался с продавцом. Тот попросил артиста сразу перевести ему всю сумму на электронный кошелек. У артиста балета даже не возникло никаких подозрений, поэтому он немедля отправил деньги злоумышленнику. Новый телефон Политкарь так и не получил.

«28-летний Евгений Поклитарь обратился в полицию с сообщением о том, что неизвестный мошенник обманул его при покупке смартфона iPhone 11. Обратившийся перевел на электронный кошелек мошеннику 123 тысячи рублей, а телефон так и не получил», — передает «Комсомольская правда» заявление полиции.

После того, как мошенник получил деньги, он перестал выходить с артистом на связь. Спустя некоторое время он решил, что лучшим решением будет заблокировать Поклитаря, чтобы тот перестал ему названивать.

Уголовное дело по статье о мошенничестве уже возбудили. Теперь правоохранительные органы находятся в поисках владельца электронного кошелька, чтобы установить личность злоумышленника и предъявить ему обвинение.

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Источник: «Комсомольская правда»
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