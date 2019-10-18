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Страховщики рассказали о преимуществах нового полиса ОМС

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Страховщики рассказали о преимуществах нового полиса ОМС

Москва, 18 октября. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право получить практически неограниченный перечень медицинских услуг. Преимущества нового полиса ОМС обсудили страховщики.

Исполнительный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед» Людмила Зудина рассказала, что полисы нового образцы не получили только 2% россиян, половина из них — москвичи. Зудина отметила, что пациентов обслуживают и по старому полису ОМС, однако у страховщиков данные о клиентах устаревают.

«Это значит, что мы не можем полноценно защищать их права и оповещать о тех широких возможностях поправить здоровье, которые они имеют», — объяснила Зудина эфире портала «Вечерняя Москва».

Заместитель директора по экспертизе и защите прав застрахованных «СОГАЗ-Мед» Алексей Данилов напомнил, что любой москвич, имеющий полис ОМС, может раз в три года проходить бесплатную диспансеризацию, а если он старше 40 лет, то и каждый год.

«Больше того: если будут обнаружены какие-то заболевания, пациент сможет также бесплатно лечиться. Но многие застрахованные просто не знают об этом!» — добавил эксперт.

По словам Данилова, многие люди ждут, когда у них что-то заболит, потом терпят, а к врачу идут уже в запущенном состоянии. Своевременная диспансеризация позволяет сохранить и здоровье, и время, и нервные клетки, подчеркнул страховщик в рамках круглого стола «Ранняя диагностика онкологических заболеваний: чем могу помочь страховщики».

Кроме того, эксперты рассказали, что многие не знают, что страховщики – это защитники. Они помогают людям, если медицинская помощь не оказывается долгое время или качество не соответствует стандарту. Также страховщики совершенно бесплатно представляют интересы пациентов в судах, напомнили эксперты.

Ранее главврач московской больницы №71 Александр Мясников рассказал, какие лекарства являются «пустышками». Доктор рассказал, что многие российские врачи прописывают хоть какое-нибудь лекарство только для того, чтобы пациент не посчитал прием бесполезным.

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