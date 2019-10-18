Москвичам пообещали теплую погоду с небольшим дождем

Москва, 18 октября. Теплая погода с небольшим дождем ожидает москвичей в пятницу, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, в российской столице воздух прогреется до +15 градусов, а в области — до +16.

«Температура днем в мегаполисе 13-15 градусов тепла, по области - от плюс 11 до 16», — сказал Синенков в беседе с РИА Новости.

Специалист отметил, что в пятницу в некоторых районах Москвы пройдет небольшой дождь, «хотя вероятность его невысока». Ожидается северо-западный ветер, 2-7 метров в секунду.

По его словам, атмосферное давление будет повышаться и к вечеру достигнет отметки 750 миллиметров ртутного столба.