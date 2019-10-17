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Половину женской сборной России по борьбе составляют жительницы Подмосковья

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Половину женской сборной России по борьбе составляют жительницы Подмосковья

Москва, 17 октября. Спортивные школы Подмосковья воспитали множество выдающихся спортсменов. Так, например, женская сборная России по борьбе наполовину сформирована из областных воспитанниц.

О богатстве Московской области на спортсменов в интервью телеканалу «360» рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Чуть ли не половина (женской. — Прим. ФАН) национальной сборной по разным возрастам формируется из Московской области. Мне трудно сейчас дать техническую справку, но достойно (представлено Подмосковье. — Прим. ФАН) — от олимпийских чемпионов до перспективных членов сборной команды по разным возрастам, — отметил Мамиашвили.

Президент ФСБР также отметил о прошедшем заседании тренерского совета в Подмосковье. В торжественной обстановке спортсменам-победителям и их тренерам вручили награды.

В настоящее время в мире спорта есть огромное количество «серьезных людей», достойных различных регалий, тем не менее на вручении наград было отмечено множество подмосковных спортсменов, подчеркивает Мамиашвили.

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