Четверг стал самым теплым днем октября в Москве

Москва, 17 октября. Синоптики установили суточный рекорд тепла в четверг, воздух прогрелся до 17,8 градуса. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Именно до такой отметки поднялся столбик термометра 17 октября в 14.00 по московскому времени. Об этом пишет РИА Новости.

«Температура воздуха в Москве повысилась до плюс 17,8 градусов, установив новый суточный рекорд максимальной температуры», — отметила Позднякова.

По ее словам, это не окончательная цифра, так как подобные срочные наблюдения проводятся каждый час, а максимальная температура определяется по максимальному термометру, который снимается в 18.00. Однако, как заметила синоптик, температурный рекорд уже состоялся.