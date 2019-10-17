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Новое «географфити» появилось в Москве в честь 200-летия открытия Антарктиды

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Новое «географфити» появилось в Москве в честь 200-летия открытия Антарктиды

Москва, 17 октября. Федеральное агентство новостей публикует видео нового огромного «географфити» в Москве. Его создали в честь 200-летия открытия Антарктиды на улице Знаменка.

Композиция была создана в рамках проекта Российского географического общества. Такие тематические рисунки есть и на других улицах столицы, и в других городах. По словам советника департамента информационного и медиаобеспечения РГО Елизаветы Ледовской, новая экспозиция приурочена сразу к двум датам: юбилею со дня рождения Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия Антарктиды.

Как уточняет «Вечерняя Москва», новое географфити появилось на стене дома 19 по улице Знаменка со стороны Гоголевского бульвара. Художники изобразили портреты Крузенштерна, Лазарева и Беллинсгаузена, корабли и карты с маршрутами. 

Создание одного портрета занимало около двух дней. Причем художникам приходилось работать в непростых погодных условиях. В РГО надеются, что композиция 

Работу усложняла непогода: приходилось рисовать в дождь. Представители РГО надеются, что портреты сохранятся надолго. Проект географфити существует с 2016 года.

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