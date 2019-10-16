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Легковушка протаранила автомобиль скорой помощи на МКАД, ФАН публикует видео

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Легковушка протаранила автомобиль скорой помощи на МКАД, ФАН публикует видео

Москва, 16 октября. Три человека пострадали в аварии на МКАД, участниками которой стали машина скорой помощи и две легковушки.

В ГИБДД уточнили, что дорожно-транспортное происшествие произошло на 44 километре автодороги на внешней ее стороне, на пересечение кольца с Ленинским проспектом.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, столкновение было сильным, машины получили сильные повреждения. По свидетельствам очевидцев, на место ДТП прибыли сразу пять карет скорой помощи, пострадавших увезли в больницу.

Причины аварии устанавливаются, сообщает «Газета.ru».

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