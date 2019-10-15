Собянин поздравил врачей со 100-летием скорой помощи в Москве

Москва, 15 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников скорой помощи, об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Собянин наградил врачей а самоотверженный труд в честь 100-летия скорой помощи. Почетные знаки, грамоты и блаодарности получили десятки медиков, передает МИР24.

Как отмечает РИАМО, четырем работникам станции скорой помощи имени Пучкова присвоили звания заслуженных врачей Москвы.

Ранее сообщалось, что скорая приезжает на вызов за 12 минут. Ежедневно в единую диспетчерскую службу поступает до 15 тысяч звонков.