Вечер памяти Этуша состоялся в СК РФ в Москве

Москва, 15 октября. Вечер памяти, посвященный народному артисту СССР Владимиру Этушу, состоялся в Следственном комитете России, об этом сообщается на сайте ведомства.

Вдова артиста Елена Этуш стала инициатором мероприятия. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поддержал эту идею, поскольку Этуш долгое время был Почетным членом Общественного совета при СК России.

На встречу также пришли заслуженная артистка Театра имени Вахтангова Ольга Тумайкина, режиссер Сергей Батаев, ветераны СК РФ и кадеты. Ведущие вечера памяти рассказали о том, каким им запомнился легендарный актер.

По словам Ольги Тумайкиной, Этуш до последней минуты оставался верным высоким нравственным ценностям. Он был справедливым, великодушным, остроумным человеком.

Владимир Этуш ушел из жизни в марте 2019 года, ему было 96 лет. В Мосгордуме рассматривали возможность установить в столице памятник великому артисту.