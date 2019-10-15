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Экономика

Собянин внес в Мосгордуму законопроект о бюджете на 2020 год

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Собянин внес в Мосгордуму законопроект о бюджете на 2020 год

Москва, 15 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин внес законопроект о бюджете города на 2020 и плановые 2021-2022 годы. Об этом сообщается на сайте Мосгордумы.

Предполагается, что документ рассмотрят на ближайшем заседании. В первом чтении обсуждают доходы и расходы, дефицит бюджета и другие параметры.

Как рассказал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, в течение двух месяцев документ проанализируют в профильных комиссиях. До декабря примут окончательный вариант, отмечает «Вечерняя Москва».

По словам Шапошникова, на реализацию социальных обязательств заложили 4935,3 млрд рублей. В 2020 году доходы столицы увеличатся на 8% и на 9,5% в плановые 2021-2022 годы, пишет РИАМО.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в российской столице увеличились продажи товаров отечественного производства. Об этом он сказал на фестивале «Золотая осень» на Красной площади.

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