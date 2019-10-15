Власти Подмосковья рассказали о проекте «Активное долголетие»

Москва, 15 октября. Жителям Подмосковья понравилась программа «Активное долголетие», рассказала замглавы правительства региона Ольга Забралова.

Старшему поколению предоставляют медицинскую помощь, для них организовали «Клуб активного долголетия», бесплатные экскурсии. Для них также разработали спортивные программы, творческие курсы и кружки по интересам.

Многие пенсионеры обучаются компьютерной грамотности. Они встречаются на площадках Центров соцобслуживания, домов культуры, библиотек.

Власти региона планируют, что в Подмосковье откроются более 60 клубов для участников проекта. Здесь будут показывать фильмы советских лет, предложат настольные игры, передает «360».

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с членами правительства. Он распорядился, чтобы для людей старшего поколения организовали интересный досуг.