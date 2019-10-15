Пластилиновую Бузову слепил житель Подмосковья

Москва, 15 октября. Житель Подмосковья слепил из пластилина певицу и телеведущую Ольгу Бузову в полный рост. Фото поделки он поделился на странице Instagram.

Художник Всеволод Воробьев живет в Сергиевом Посаде и творит в свободное время. Фигуру Бузовой он слепил неделю назад, но только накануне звезда заметила своего двойника.

Певица перепостила новость в Stories и прокомментировала успехи Воробьева.

«Это потрясающе! Мои люди самые талантливые», – написала звезда, ее слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Воробьева, статуя сделана из детского пластилина, который он купил в одном из супермаркетов. Он признался, что рад услышать слова одобрения от Бузовой.

«Да и тема «выстрелила». Когда Ольга выложила мой пост к себе, я обалдел», — отметил художник.

Житель Сергиева Посада не слушает музыку Бузовой, но считает ее хорошим человеком. Он добавил, что она очень популярная персона в России.

Всеволод Воробьев по образованию архитектор. Он работает с камнем, папье-маше, любит разные техники.

Художник добавляет, что статуя Бузовой — только начало, у него есть несколько интересных идей.

Ранее Бузова отреагировала на критику слушателей, которым не нравится ее музыкальное творчество. Она поблагодарида всех, кто слушает ее «через силу», и добавила, что артисты должны вызывать эмоции у поклонников.