Сурки впали в спячку в Московском зоопарке

Москва, 15 октября. Сурки в Московском зоопарке в этом году впали в спячку 14 октября, что намного раньше в отличие от предыдущих лет.

За несколько недель до погружения в спячку самки Сара и Нагайна стали крайне редко выбираться из своей норы и не притрагивались к пище, но самец Арчи продолжал выходить из своего жилища. Специалисты зоопарка предполагают, что ранняя спячка сурков обусловлена потеплением, которое было в сентябре.

Кроме того, это зависит от веса сурков. Им важно набрать должную массу до того, как уснуть на всю зиму, сообщает ТАСС.

Уже в августе грызуны начали обустраивать свои жилища перед предстоящей спячкой.