Дебош опоздавшего на слушание в Мособлсуде адвоката попал на видео

Москва, 15 октября. Адвокат Дмитрий Сотников опоздал на слушание дела в Мособлсуде и пытался прорваться в зал для заседаний. Видео инцидента появилось в Сети.

Юрист пояснил, что на дебош его спровоцировали приставы. Они не пустили его на заседание и якобы даже избили.

На видео адвокат ругается с приставами, к конфликту подключились очевидцы происшествия. Затем Сотников оказывается на лестничной клетке, откуда доносится шум.