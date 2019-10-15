Дебош опоздавшего на слушание в Мособлсуде адвоката попал на видео

Москва, 15 октября. Адвокат Дмитрий Сотников опоздал на слушание дела в Мособлсуде и пытался прорваться в зал для заседаний. Видео инцидента появилось в Сети.
Юрист пояснил, что на дебош его спровоцировали приставы. Они не пустили его на заседание и якобы даже избили.
На видео адвокат ругается с приставами, к конфликту подключились очевидцы происшествия. Затем Сотников оказывается на лестничной клетке, откуда доносится шум.
Сотников рассказал, что опоздал из-за отсутствия извещения. А когда он приехал в суд, то увидел другого адвоката у своего подзащитного.
«Я хотел войти в зал и представиться, но тут меня пристав прихватил за грудь.Я абсолютно подчинился приставу, показал свое удостоверение», — поделился правозащитник, его слова передает «360».
Разнять конфликтующих помогли коллеги адвоката. После инцидента его все-таки пригласили в зал заседаний.
Сотников сообщил, что его свалили с ног, но не причинили серьезных травм. Поэтому он не планирует обращаться в правоохранительные органы.
По словам Сотникова, это не первый инцидент в здании суда. В сентябре ему не дали присутствовать на допросе свидетелей в Новомосковском городском суде.
Ранее сообщалось, что адвокаты сестер Хачатурян обнародовали запись с погибшим Михаилом Хачатуряном, который хвалился своим оружием.