Диетологи составили рейтинг самых популярных диет

Москва, 15 октября. Подробно изучив 41 систему питания, диетологи выявили самые лучшие диеты для человека.

Пятерку лучших возглавила средиземноморская диета. Эта диета представляет собой употребление большого количества овощей, фруктов, бобовых, продуктов из цельного зерна и рыбы. Мясо птицы, яйца, сыры и йогурты специалисты рекомендуют употреблять в умеренных количествах. Кроме того, диета подразумевает крайне редкое употребление красного мяса и сладкого.

Затем идет диета под названием «Dash». Она включает в себя рацион питания с большим содержанием фруктов и овощей, нежирной молочной продукцией, мясом нежирных сортов, морской рыбой, орехами и растительным маслом.

Третье место занимает флексирианская диета. Она подразумевает употребление продуктов растительного происхождения. В рацион диеты также входят фрукты, овощи, цельное зерно и молочная продукция.

Далее следует диета для ума, более известная как «MIND». Продуктами питания данной диеты являются постные продукты, рыба отварная или на пару, овощи, фрукты, орехи, ягоды, растительное масло. Диетологи рекомендуют исключить из рациона жареную пищу, чтобы в зрелом возрасте сохранить ясность ума.

Конечно, не забываем про волюметрическую диету. Ее придерживаются люди, которые всегда считают калории. Они едят продукты с разной калорийностью, главное, чтобы число калорий не превышало их дневную норму.

Эксперты говорят, что нет диеты, которая подошла бы абсолютному любому человеку. Анализ диет позволил выявить диеты для разных типов человеческого организма, делится «Planeta Today».