Проработавшая 40 лет с Леоновым коллега рассказала о легендарном космонавте

Москва, 15 октября. Космонавт Алексей Леонов был необыкновенным человеком, заявила доктор биологических наук Галина Нечитайло, присутствующая на прощании в Мытищах. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

В подмосковных Мытищах проходит церемония прощания с легендарным космонавтом. Здесь присутствуют депутаты Госдумы, коллеги Леонова, общественники, простые москвичи.

«Как человек, и как космонавт, и как сотрудник… мы вместе работали более 40 лет. Он был необыкновенный, с таким открытым добрым сердцем, ко всем относился одинаково», — рассказала профессор.

Алексей Леонов был первым космонавтом, который сделал шаг в открытый космос. Пионера советской космонавтики помнят во всем мире.

Ранее депутат Госдумы России Ирина Яровая назвала Леонова добрым, храбрым человеком, который неоднократно ее поддерживал.