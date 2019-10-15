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Гранату нашли возле детского сада на востоке Москвы

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Гранату нашли возле детского сада на востоке Москвы

Москва, 15 октября. Опасный предмет, предположительно, гранату, обнаружили возле детского сада в Москве. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 15 октября на проспекте Буденного, 27. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Территория оцеплена, работают взрывотехники. Правоохранители выясняют, как взрывоопасный предмет мог попасть на территорию рядом с дошкольным учреждением

Ранее сообщалось, что на стройплощадке в Москве обнаружили более 20 снарядов времен войны.

 

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