Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Актера кинофильма «Сибирский цирюльник» обокрали на 250 тысяч в Москве

940
0 Оставить комментарий

Актера кинофильма «Сибирский цирюльник» обокрали на 250 тысяч в Москве

Москва, 15 октября. Актера кинофильма «Сибирский цирюльник» Сергея Федотова обокрал неизвестный мужчина в одном из заведений Москвы. Он предполагает, что в его напиток что-то подсыпали. 

13 октября актер Сергей Федотов обратился в полицию с заявлением о краже с его банковской карты круглой суммы денег. 

По словам Федотова, он выпивал в баре с неизвестным мужчиной, как вдруг актер потерял сознание. Когда Федотов пришел в себя, уже не было ни мужчины, ни 250 тысяч рублей на банковской карте. Актер незамедлительно обратился в правоохранительные органы. 

В настоящее время проводится проверка по данному делу, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, Сергей Федотов играл в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», сериале «Улицы разбитых фонарей», а также в фильме «Новые времена, или Биржа недвижимости».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров