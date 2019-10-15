Актера кинофильма «Сибирский цирюльник» обокрали на 250 тысяч в Москве

Москва, 15 октября. Актера кинофильма «Сибирский цирюльник» Сергея Федотова обокрал неизвестный мужчина в одном из заведений Москвы. Он предполагает, что в его напиток что-то подсыпали.

13 октября актер Сергей Федотов обратился в полицию с заявлением о краже с его банковской карты круглой суммы денег.

По словам Федотова, он выпивал в баре с неизвестным мужчиной, как вдруг актер потерял сознание. Когда Федотов пришел в себя, уже не было ни мужчины, ни 250 тысяч рублей на банковской карте. Актер незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время проводится проверка по данному делу, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, Сергей Федотов играл в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», сериале «Улицы разбитых фонарей», а также в фильме «Новые времена, или Биржа недвижимости».