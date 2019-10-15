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Яровая рассказала о доброте и храбрости Леонова на прощании в Мытищах

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Яровая рассказала о доброте и храбрости Леонова на прощании в Мытищах

Москва, 15 октября. Депутат Госдумы Ирина Яровая приехала на Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах, чтобы проститься с космонавтом Алексеем Леоновым. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Огромные пробки образовались по пути на мемориальное кладбище. Сотни людей едут, чтобы отдать последние почести человеку, который первым шагнул в открытый космос.

«Он был таким добрым, храбрым, великим человеком. И при этом такая искренность, душевность. Я очень благодарна Леонову и за поддержку, и за добрые слова. Как он умел приободрить, его искрометное чувство юмора», — рассказала Яровая.

Она добавила, что любовь Леонова к России была безграничной.

Напомним, что знаменитый космонавт скончался в Москве в возрасте 85 лет. Соболезнования родным Леонова выразили президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, руководство Роскомоса.

В NASA в день смерти Леонова прервали трансляцию с МКС и рассказали о подвиге советского космонавта.

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