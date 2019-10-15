Более 15 тысяч звонков в сутки поступает в диспетчерскую скорой помощи Москвы

Москва, 15 октября. Столичная скорая помощь отмечает 100-летний юбилей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За последние годы скорая помощь в Москве стала лучше. На Станции скорой помощи имени Пучкова работает более 11 тысяч сотрудников, пишет РИАМО.

Каждый день на вызовы москвичей выезжают более тысячи бригад. Среднее время ожидания скорой составляет 12 минут, на место ДТП медики доезжают за восемь минут.

Как отметили в департаменте здравоохранения Москвы, в сутки в единый диспетческий центр поступает более 15 тысяч звонков.

Ранее сообщалось, что в конце сентября в парке «Сокольники» состоялся фестиваль, посвященный юбилею скорой помощи. Москвичам рассказали об оказании первой помощи и показали, как работает диспетчерская.