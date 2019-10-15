Застройщик обязан вернуть 2 млрд рублей, незаконно выведенных со стройки ЖК «Новокосино-2»

Москва, 15 октября. Компания-застройщик «ЭкспертСтрой» должна вернуть в строительство ЖК «Новокосино-2» в Реутове 1,9 млрд рублей. На генерального директора компании возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями.

Главгосстройнадзор Московской области смог отстоять в суде права дольщиков ЖК «Новокосино-2». За восемь месяцев судебных разбирательств состоялось семь заседаний по этому делу.

Суд постановил отправить вернувшуюся сумму на возведение двух недостроенных корпусов, где должны проживать 1697 дольщиков, сообщает «Подмосковье сегодня».

Решение вступит в законную силу менее чем через месяц.