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Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала октября

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Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала октября

Москва, 15 октября. Минувшая ночь в московском регионе стала самой теплой с начала октября, сообщили в центре погоды «Фобос».

Воздух прогрелся до 17 градусов тепла. Это связано с тем, что через столичный регион проходит антициклон, пишет РИАМО.

Потоки теплого воздуха смещаются на юго-запад ночью, а днем становится немного холоднее. По данным синоптиков, утром 15 октября зафиксировали 13,6 градусов тепла.

В ночь на 16 октября ожидается 2-4 градуса тепла. Ранее сообщалось, что на этой неделе москвичи почувствуют резкие скачки атмосферного давления.

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