Выставка работ Йоко Оно открылась в Москве

Москва, 15 октября. Грандиозная выставка японской художницы Йоко Оно «Небо всегда ясное» открылась в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

15 октября Московский музей современного искусства открыл двери, чтобы познакомить москвичей с творчеством вдовы музыканта группы The Beatles Джона Леннона.

Экспозиция будет работать до 24 ноября. Во вторник выставка бесплатно открыта для всех посетителей, нужно заранее зарегистрироваться, пишет издание «Вечерняя Москва».

В музее отметили, что ожидают наплыв посетителей, поэтому было организовано сессионное посещение. Это первая крупная выставка Йоко Оно в России с ретроспективой ее работ за последние 60 лет.

В этом году известной художнице исполнилось 86 лет, у нее есть 44-летний сын Шон Леннон — музыкант, композитор. Его крестным отцом является американский певец Элтон Джон.

Ранее сообщалось, что к 205-летию Михаила Лермонтова на сайте мэра Москвы появился новый маршрут по любимым местам русского поэта.