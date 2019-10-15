Москвичам пообещали теплую погоду 15 октября

Москва, 15 октября. Теплая погода без осадков ожидается в столичном регионе во вторник, пишут «Метеоновости».

Температура воздуха составит 13 градусов тепла, в Московской области воздух прогреется до 12 градусов тепла. Ветер подует с западной стороны со скоростью до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенное и составит 754 мм ртутного столба. Рост атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на этой неделе ожидаются скачки атмосферного давления и нестабильная погода.