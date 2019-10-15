Москвичей пригласили на прогулку по любимым местам Лермонтова

Москва, 15 октября. Жителей российской столицы пригласили прогуляться по любимым местам русского поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

15 октября исполняется 205 лет со дня рождения великого поэта. Его имя ассоциируется с Кавказом, но в Москве у Лермонтова было много любимых мест. Здесь жила его бабушка Елизавета Алексеевна.

На Лермонтовской площади стоит памятник, созданный живописцем Исааком Бродским. Он появился на этом месте с 1965 году, но москвичи хотели почтить память величайшего мастера слова еще до Великой Отечественной войны.

Еще одно интересное место — церковь Симеона Столпника, где Лермонтов часто бывал с бабушкой. Она находится на Поварской улице, 5. Около двух лет писатель жил на этой улице и по воскресеньям посещал церковь.

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