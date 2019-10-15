Новый сервис заработал для московских предпринимателей

Москва, 15 октября. Онлайн-сервис «Проверь законность вывески» заработал для московских предпринимателей. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Новую услугу можно получить на сайте mbm.mos.ru в тестовом режиме после заполнения информации об ИНН. Как рассказал глава департамента предпринимательства Москвы Алексей Фурсин, развитие электронных сервисов — это одно из направлений поддержки бизнеса.

Почти 95% бизнесменов пользуются платформами с различными услугами, которые помогают сэкономить им время. Также предприниматели могут подготовить документы для регистрации ИП, узнать о правилах оформления земли, пишет РИАМО.

Ранее столичные власти сообщили, что в 2019 году зарегистрировалось более 40 тысяч новых предпринимателей. Это подтверждает, что в Москве активно поддерживается малый и средний бизнес, в том числе на уровне льгот и преференций.