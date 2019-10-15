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Ролики о Высоцком и Станиславском покажут в метро Москвы

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Ролики о Высоцком и Станиславском покажут в метро Москвы

Москва, 15 октября. Мини-сюжеты о литературе и театре покажут на мониторах в московском метро в рамках проекта «Привет, Москва!».

Организаторы хотели, чтобы жители российской столицы по пути на работу или домой смогли узнать новое о литературной и театральной жизни Москвы. Москвичи могут увидеть 50 роликов по одной минуте.

В одном из роликов рассказывается о знаменитом режиссере Константине Станиславском. Другие связаны с творчеством барда и актера Владимира Высоцкого, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что жителям российской столицы предложили принять участие в голосовании о парках. Они могут предложить свои идеи по развитию и тематическому наполнению зон отдыха.

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