Спасатели в Подмосковье вытащили из глубокого колодца дачника с собакой

Москва, 14 октября. Житель поселка Хотьково Московской области бросился спасать пса, угодившего в четырехметровый колодец, но застрял сам.

Инцидент произошел накануне под Сергиевом Посадом. На дачном участке бурили скважину, вечером строители накрыли дыру листом железа и ушли.

Ночью к скважине подошла собака и попыталась улечься на лист железа, но упала в колодец. На ее вой пришел хозяин и попытался спасти пса.

В темноте 60-летний мужчина хотел спустить в колодец корзину и вызволить пса, но оступился и упал вниз. Громкие крики услышали соседи пострадавшего, они вызвали спасателей.

Специалисты помогли выбраться и дачнику, и животному. Пострадавшего увезли на скорой, а пса забрали соседи.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Орлова спасла привязанного к автомобилю алабая, над которым издевался хозяин.