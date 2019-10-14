Памятники советским солдатам благоустроят в Подмосковье к 75-летию Победы

Москва, 14 октября. Памятные места в Московской области благоустроят к 75-летию Победы, сообщили в пресс-службе профильного министерства.

В регионе началась активная подготовка к празднованию 75-й годовщины великой Победы. По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, местные власти проводят ревизию памятных мест и вносят их в адресную программу.

«В Подмосковье порядка трех тысяч памятников и монументов, посвященных сражениям в Великой Отечественной войне», — сказал министр, его слова приводит РИАМО.

Некоторые памятники известны на весь мир, о других знают только местные жители. Все объекты приведут в порядок, пообещал Хайкин.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России запустил акцию помощи ветеранам. К проекту «Спасибо каждому ветерану» могут присоединиться волонтеры, общественники, неравнодушные граждане.