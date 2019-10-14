Хоккейная команда опоздала на самолет в Москве из-за шоппинга в Duty Free

Москва, 14 октября. Женская хоккейная команда «Соболь» в Москве опоздалп на самолет в Иркустк из-за покупок в Duty Free.

В пресс-службе «Аэрофлота» рассказали, что пытались дозвониться до пассажиров. Но спортсменки появились у ворот уже после окончания посадки, при этом многие еще оставались в магазине.

В компании добавили, что посадка на самолет заканчивается за 20 минут до вылета. Это правило является единым для всех пассажиров.

Представители перевозчика напомнили, что при бронировании билетов нужно указывать корректные номера телефонов. Только в этом случае компания может поддерживать связь с пассажиром, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что 14 октября самолет «Аэрофлота» вылетевший в Лондон, вынужденно вернулся в Москву. У лайнера отказал правый двигатель.