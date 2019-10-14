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Пешеходный переход над путями МЦК построят на севере Москвы

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Пешеходный переход над путями МЦК построят на севере Москвы

Москва, 14 октября. Пешеходный переход над путями Московского центрального кольца (МЦК) появится в столичном районе Сокол, сообщили в Москомэкспертизе.

Проектная документация для объекта на улице Панфилова уже согласована. В документах согласовано переустройство железнодорожной инфраструктуры, водостока, электроснабжения.

Длина перехода составит 140 м, его оборудуют лифтом для маломобильных граждан. На первом этаже появится диспетчерская, где установят автоматическую пожарную сигнализацию, а также пункт охраны, передает АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве начались подготовительные работы по продлению салатовой ветки столичного метро. Параллельно ведутся работы по продлению Некрасовской линии метро, которую планируют завершить до конца года.

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