Салатовую ветку метро Москвы продлят до поселка Северный

Москва, 14 октября. Стартовали работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена, заявил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Салатовая ветка дойдет до поселка Северный. Как отметил чиновник, участок метро пройдет вдоль Дмитровского шоссе, это позволит снизить транспортную нагрузку магистрали.

Ожидается, что жители близлежащих районов будут чаще пользоваться метро. На линии построят три станции — «Лианозово», «Физтех» и «Улица 800-летия Москвы».

Ранее столичные власти сообщили о подготовительных работах перед строительством станции «Улица Генерала Тюленева». Новая станция поможет улучшить транспортную доступность района Теплый Стан для жителей Новой Москвы.

По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, до конца 2019 году планируется достроить Некрасовскую линию метро.