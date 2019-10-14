Более десяти пляжей благоустроят в Подмосковье к следующему лету

Москва, 14 октября. Более десяти пляжей откроют в Московской области в 2020 году, сообщили в региональном министерстве по благоустройству.

Специалисты профильного ведомства планируют создать комфортные зоны для купания. По официальным данным, число мест для купания в Московской области не превышает 100, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как рассказал глава министерства по благоустройству Михаил Хайкин, пляжи не оборудованы должным образом. Он подчеркнул, что нужно закладывать в бюджет средства на организацию мест летнего досуга.

На объектах должны работать спасатели и медики. В местах для купания необходимы душевые кабины и туалеты.

Ранее сообщалось, что город Соль-Илецк в Оренбургской области вошел в пятерку лучших среди минеральных и грязевых курортов страны.