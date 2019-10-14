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Воробьев провел совещание о готовности спецтехники к зиме в Подмосковье

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Воробьев провел совещание о готовности спецтехники к зиме в Подмосковье

Москва, 14 октября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с членами правительства региона о подготовке к зиме.

На заседании правительства обсуждались вопросы готовности спецтехники к снегоуборке. Воробьев отметил необходимость вовремя подготовить снегоуборщики и другую технику для расчистки дорог.

«Для нас принципиально важно, чтобы все муниципалитеты имели представление как, где и чем убирать города зимой», — подчеркнул Воробьев, его цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Губернатор Московской области также обратил внимание на реализацию программы «Активное долголетие». Он распорядился, чтобы для людей старшего поколения организовали интересный досуг.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 октября стартовал новый сезон программы поддержки людей старшего возраста «Московское долголетие». Для них подготовили большую образовательную и развлекательную программы.

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