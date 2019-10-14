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Депрессию не испытывают более 70% москвичей

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Депрессию не испытывают более 70% москвичей

Москва, 14 октября. В Москве прошло тестирование в честь дня психического здоровья. Участие приняли 15 тысяч человек.

Тестирование можно было пройти онлайн или сходить в любой из 23-х территориальных подразделений Московской службы психологической помощи населению. Также пройти тестирование приглашали желающих 27 семейных центров.

По результатам тестирования признаки депрессии выявили у 26,4% участников.

По словам Нины Петроченко, директора Московской службы психологической помощи населению, если тест показывал любой из признаков наличия депрессии, то респондентам предлагалось обратиться за помощью к специалистам. 

Те, кто проходил тестирование офлайн, могли побеседовать с психологом и записаться на полноценный прием. 

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