Чемпионку мира по боксу избил сосед в Подмосковье

Москва, 14 октября. Сосед избил двукратную чемпионку мира по боксу Софью Очигаву, инцидент произошел в Одинцово.

1 октября спортсменка возвращалась домой, в подъезде ЖК «Да Винчи» на нее напал сосед по имени Вадим. Мужчина размахивал похожим на нож предметом и грозился убить Очигаву.

По данным KP.Ru, правоохранители устанавливают, каким предметом нападавший нанес ранения. Травмы классифицировали как легкий вред здоровью. Жизнь девушки вне опасности.

Полиция возбудила уголовное дело, с мужчины взяли подписку о невыезде. В соцсетях пишут, что сосед спортсменки может быть причастен к махинациям с автостраховками. Местные жители хотят подать в суд на злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Москве известный режиссер Леонид Хейфец напал с ножом на медика скорой помощи.