Трехэтажный детский сад на 260 мест построят на Аминьевском шоссе

Москва, 14 октября. Детский сад в составе жилого комплекса на Аминьевском шоссе расположится на территории площадью 4,8 тысячи квадратных метров.

Учреждение будет рассчитано на 12 групп по 20–25 детей.

На территории детского сада будет открыта сенсорная комната. Она поможет детям развивать органы чувств с помощью различных материалов. Кроме того, в детском саду будут работать музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога, столярная мастерская и различные кружковые помещения, сообщает РИАМО.

По словам Сергея Кузнецова, главного архитектора Москвы, фасад здания будет различаться с двух сторон, но все здание будет выполнено в едином цвете: светлые стены с панелями «латунного цвета».