Самолет «Аэрофлота» вернулся в «Шереметьево» из-за отказа двигателя

Москва, 14 октября. Самолет «Аэрофлота» вернулся в московский аэропорт «Шереметьево» из-за отказа двигателя после взлета, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел около 13.40 14 октября. Самолет вылетел в Лондон, но после взлета у Airbus отказал правый двигатель.

На борту лайнера находилось 110 пассажиров и еще 10 человек экипажа. Самолет благополучно вернулся в аэропорт вылета. Причина отказа двигателя станет известна после заключения комиссии.

Ранее сообщалось, что в Челябинске в самолет Nordwind врезался самоходный трап. Лайнер получил повреждения.