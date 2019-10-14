Синоптики предупредили москвичей о скачках атмосферного давления

Москва, 14 октября. Неустойчивая погода и скачки давления ожидаются на этой неделе в Москве, рассказали в центре погоды «Фобос».

С 14 октября в Москве начнутся дожди, температура воздуха составит 13 градусов тепла. Во вторник похолодает, воздух прогреется только до 8 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится до 747 мм ртутного столба. В среду синоптики обещают 11 градусов тепла и небольшое повышение давления.

В четверг столбики термометров покажут 13 градусов тепла, в конце рабочей недели будет наблюдаться очередной температурный спад. На выходных ожидается теплая погода до 14 градусов тепла, пишет АГН «Москва».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в стране в этом году ожидается короткая зима.