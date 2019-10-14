На западе Москвы до конца года откроется волейбольная арена на 3,5 тысячи зрителей

Москва, 14 октября. Волейбольную арену для спортивного клуба «Динамо» намерены ввести в эксплуатацию к концу этого года.

В данный момент проходят испытания инженерных систем арены и процесс передачи комплекса спортклубу «Динамо» для начала тренировок клуба на постоянной основе. Спортивный комплекс занимает площадь порядка 23 тысяч квадратных метров. Арена высотой в 6 этажей располагается на участке размером 2,5 гектара.

На территории арены располагаются два тренировочных поля общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Также, арена вмещает в себя спортивно-оздоровительный центр с тренажерами и залы для общей физической подготовки, медико-восстановительный центр, пресс-центр и конференц-зал, а также зоны для спортивных комментаторов.

Все это было построено за счет средств спонсора в составе многофункционального комплекса Match Point, сообщает РИАМО.