Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

На западе Москвы до конца года откроется волейбольная арена на 3,5 тысячи зрителей

47
0 Оставить комментарий

На западе Москвы до конца года откроется волейбольная арена на 3,5 тысячи зрителей

Москва, 14 октября. Волейбольную арену для спортивного клуба «Динамо» намерены ввести в эксплуатацию к концу этого года.

В данный момент проходят испытания инженерных систем арены и процесс передачи комплекса спортклубу «Динамо» для начала тренировок клуба на постоянной основе. Спортивный комплекс занимает площадь порядка 23 тысяч квадратных метров. Арена высотой в 6 этажей располагается на участке размером 2,5 гектара.

На территории арены располагаются два тренировочных поля общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Также, арена вмещает в себя спортивно-оздоровительный центр с тренажерами и залы для общей физической подготовки, медико-восстановительный центр, пресс-центр и конференц-зал, а также зоны для спортивных комментаторов. 

Все это было построено за счет средств спонсора в составе многофункционального комплекса Match Point, сообщает РИАМО.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров